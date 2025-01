Projeto Verão atende cerca de 350 crianças

OSÓRIO – Teve início na segunda-feira (6), mais uma edição do Projeto Verão. A iniciativa é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e tem objetivo de auxiliar as famílias que estão trabalhando e não têm onde deixar os seus filhos durante as férias escolares. Na semana passada, o secretário de Educação Marcelo Reis esteve reunido com as diretoras das escolas e também com as professoras do projeto Verão alinhando as atividades. Neste ano, aproximadamente 350 crianças entre zero e cinco anos de idade irão participar das atividades realizadas nas Escolas Algodão Doce, Criança Segura, Galera do Clube, Leonel de Moura Brizola e Pingo de Gente. O Projeto Verão 2025 vai até o dia 31 deste mês.

CRÉDITO: Gabriela Pacheco