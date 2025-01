Praia de Atlântida Sul receberá abertura do Circuito Sesc de Corridas

Mais de 100 corredores devem estar presentes na praia de Atlântida Sul no próximo domingo (12) para a abertura do Circuito Sesc de Corridas 2025. Assim como nos últimos anos, Osório receberá a abertura da competição, que, ao todo, contará com 18 etapas, sendo a final prevista para acontecer em Passo Fundo, no dia 07 de dezembro Cada prova contará com percursos de um e dois quilômetros (km) voltados a crianças com entre 08 e 10 anos e 11 a 13 anos, respectivamente, e percursos de três, cinco e 10km, voltados aos adultos. Além disso, também há categoria para pessoas com deficiência visual nas provas de cinco e 10km, e opção de caminhada participativa de três quilômetros. Interessados em participar, podem acessar o site do Sesc (ecommerce.sesc-rs.com.br), entrar no ícone ‘Esporte’ e selecionar a opção deseja no guia de busca. O valor das inscrições varia entre 70 e 80 reais. Lembrando que o prazo final para se inscrever vai até às 23h e 59min de quarta-feira (8).

CRÉDITO: Sesc