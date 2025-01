Pedestre morre ao ser atropelado na Estrada do Mar

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados no início da manhã de domingo (5), após um acidente ser registrado no quilômetro 87 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Torres. Conforme o CRBM, um automóvel Triton Sport, com placas de Três Cachoeiras, seguia em direção a Capão da Canoa, quando acabou atropelando um pedestre que caminhava pela via.

A vítima, que não teve a identidade e a idade divulgadas, acabou morrendo no local. O trecho foi isolado para realização da Perícia e o caso registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Torres. A morte está sendo tratada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Vale ressaltar que o motorista prestou apoio a vítima até a chegada dos policiais. O condutor, de 36 anos, alegou que foi surpreendido pela presença do homem na pista, não conseguindo evitar a colisão. Ele passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais, o motorista foi liberado.