Paleta Atlântida fortalece a cultura e tradição do churrasco gaúcho na beira da praia

O maior churrasco de beira de praia do mundo está de volta! Um dos principais eventos do calendário oficial de Xangri-lá, o Paleta Atlântida acontece no próximo dia 25 de janeiro, na Praia de Atlântida. Em sua 8ª edição, o evento reunirá assadores amadores e profissionais. Com diversas atrações, o churrasco coletivo será distribuído ao longo de mais de três quilômetros, contando com mais de cinco mil assadores simultâneos.

Produzido pela Combo Agência, o evento dedicado à cultura do churrasco em 2025 será organizado em cinco zonas temáticas, cada uma com uma grande estação open food operada por assadores profissionais. A estrutura proporcionará um melhor acesso às atrações para o público e os participantes. As áreas serão distribuídas da seguinte forma: Corporativo, voltado para empresas participantes e convidados; Paradores, reservado para empresas âncoras e patrocinadores do evento; Governamental, destinado a Secretarias Municipais e Estaduais; e Entretenimento, com espaços dedicados a apresentações culturais e competições esportivas.

Já o Competição de Trios, contará com mais de 700 equipes inscritas disputando o título de Melhor Paleta. Mais uma vez a competição será dividida em duas categorias: Melhor Paleta Raiz, onde a carne é temperada apenas com sal, e Melhor Paleta Gourmet, que permite o uso de qualquer tipo de tempero. O torneio reúne trios do Brasil e de outros países, que apresentam suas receitas a um grupo de jurados responsável por avaliar e julgar os assados. O prêmio para o primeiro lugar em cada categoria será uma moto da KIA Sun Motors.

A programação cultural do Paleta contará com três palcos espalhados pela extensão do evento. Além disso, o evento receberá competições esportivas, incluindo Torneios de Beach Tennis, Futevôlei e Futebol de Areia.

COMO PARTICIPAR

O Paleta Atlântida acontece em um local público e aberto, mas, para participar do maior churrasco de beira de praia do mundo, é necessário adquirir um ticket, disponível no Balada App com duas opções:

Ticket Individual: para quem deseja participar do evento, mas não quer assar. Inclui acesso às áreas de Open Food das 12h às 17h e quatro latões de cerveja; e o Ticket Trio de Assadores: destinado a quem quer participar e assar. Inclui um metro de churrasqueira, oito quilos de carvão, kit de assador com três facas personalizadas da Tramontina e dois aventais, e acesso às áreas de Open Food das 12h às 17h e 12 latões de cerveja. O trio também tem a opção de participar da Competição da Melhor Paleta.

Em 2025, o evento contará com o patrocínio de Tramontina, Melnick, Kia Sun Motors e apoio da Carneiro Sul, Sabor da Campanha, Produtos Paraná, Setcergs, Dallasanta e Nazale. Mais informações em: www.paletaatlantida.com.br.

