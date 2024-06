UCS atuará na revisão do Plano Diretor de Arroio do Sal

Representantes da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da prefeitura de Arroio do Sal realizaram durante a segunda-feira (3), uma reunião para firmar uma parceria. Na ocasião, foram assinados dois convênios que integram a revisão do Plano Diretor do município. Os documentos preveem a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, do Plano Municipal de Recuperação do Bioma Mata Atlântica e do Diagnóstico Socioambiental.

O Plano Diretor é um instrumento que contempla as políticas estratégicas setoriais, os planos distritais e a gestão territorial local. Ao ser revisado, fixam-se as estratégias de desenvolvimento econômico, social e sustentável de uma municipalidade, além de políticas de transporte e mobilidade urbana.

O reitor da UCS, Gelson Rech, afirmou que estes serviços, oferecidos pela instituição de ensino há mais de 30 anos, “visam melhorar a qualidade de vida dos municípios enquanto também cumprem a Legislação”. Já o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), projetou melhorias para a sua cidade: “Para nós, arroiossalenses, é uma satisfação enorme firmar esta parceria para otimizar a inovação e projetar o futuro da nossa cidade”, declarou.

PROJETOS REALIZADOS PELA UCS

Durante a visita, foram apresentados às autoridades de Arroio do Sal os projetos ‘Cidades Resilientes’ e ‘ReNova Cidades’, que reúnem ferramentas para preparação, enfrentamento e gestão dos riscos associados a tragédias e desafios urbanos contemporâneos como desastres naturais e mudanças climáticas, enfatizando a importância de planejamento e governança eficazes para construir uma resiliência urbana sustentável. “Uma cidade resiliente é aquela que, mesmo em meio a uma catástrofe, tem a capacidade de se reorganizar e dar seguimento às atividades econômicas”, ressaltou o reitor Gelson Rech. A plataforma inédita, criada pela UCS, já está disponível para Caxias do Sul, Santa Tereza, e na semana que vem será apresentada para Bento Gonçalves.