BOCA DO BALÃO 6747

BANDIDAGEM apoiada pelo Governo Federal teve um revés no Congresso na terça-feira com a votação do veto do companheiro cadeieiro que sensibilizado com a bandidagem queria ampliar a saidinha de presos. Agora com o veto o preso vai cumprir a pena e terá o direito de saída apenas para o caso de comprovar que está estudando. Quem sabe o reescritor da Constituição e ministro da Justiça transforme presídios em escolas, escolas de bandidagem com diploma e com direito a aprender como ser um elemento de esquerda numa Democracia Relativa.

CONGRESSO está exercendo uma força enorme para controlar o ímpeto da esquerda de destruir a instituição familiar e de liberalizar e erotização das crianças nas escolas e estimular as mudanças de sexo e a desconsideração de gênero pelos jovens. Não obstante PT, PSOL e seus puxadinhos insistem em adotar o aborto em qualquer mês de gestação em até 22 semanas. Aliás, estes dois partidos, são a favor da liberação da maconha e o pior de tudo a favor do aborto. Na segunda feira a noite, o Senado Federal derrubou os PLs de abortos pelo SUS além do que a atual Legislação permite em caso de estupro.

AMBIENTALISTAS que tanto “lutaram” junto o MP do RS para que não houvessem dragagem dos rios e que tiveram o pleito correspondido talvez consigam explicar por que em anos anteriores, como por exemplo a enchente de 1941, árvores, encostas e vegetação costeira não impediu a enchente já naquela época. Complicado quando há “especialistas à moda Globo” dando pitaco sem conhecer a realidade e viajarem no campo do supositório. Dragar rios assoreados aumenta a calha de escoamento dos rios e possibilidade a ampliação da navegação como modal de transporte. Preservar sem fazer manutenção do que a própria natureza vem a assorear e não enxergar o óbvio. O que se espera dos “especialistas” e do MP é que exijam a limpeza e aprofundamento dos rios que por décadas foram sendo atulhados de lixo e de terra das encostas e áreas do entorno.

MINISTRO petista Barroso novamente vem a público extravasar sua vontade de barrar as redes sociais dizendo-se de isto salvará a liberdade de expressão. Tal vontade de calar a população, que diga-se não se trata somente deste ministro, mas de uma boa parte da gangue da capa preta do STF apadrinhado pelo “painho nove dedos” certamente tem algo a esconder e que as redes sociais não venham a perdoar. Os ministros intocáveis, que não são investigados pela PF ou por qualquer outro órgão, por se considerarem acima da Constituição onde um Exército de bananas e um Congresso servil por estarem na ponta da caneta MontBlanc dos ministros fazem o que bem entendem e que não aceitam críticas. As redes sociais incomodam com a verdade que expressam, mas são úteis para desmantelar uma Lava Jato e liberar ladrões da Pátria.