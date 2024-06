Traficante é preso no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de terça-feira (4), os Policiais Militares (PMs) prenderam um homem durante ação no bairro Vila São João, no município de Torres.

Com o sujeito, de 28 anos, foram apreendidas cinco buchas de cocaína, uma espingarda de pressão, dois aparelhos celulares, cadernos com anotações do tráfico e R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) em dinheiro. Além disso, os PMs recolheram uma motocicleta, a qual era utilizada para entrega dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso em flagrante, conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Torres para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.