Três pessoas são presas em Atlântida Sul

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na tarde da última quinta-feira (3), durante ações realizadas no distrito de Atlântida Sul.

De acordo com o delegado João Henrique Gomes, as prisões estão relacionadas com outra prisão, efetuada no final de janeiro. Na ocasião, uma mulher foi detida em posse de entorpecentes, munições, coletes balísticos, entre outros objetos. Ela foi levada a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

Após investigações, a Polícia chegou ao nome dos indivíduos, sendo cumpridas as ordens judiciais na semana passada. O trio foi ouvido pelos policiais e levado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça. Conforme o delegado Gomes, novas ações como essa não estão descartadas. Ele pede que a comunidade, diante de qualquer suspeita, faça a denúncia, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456.

CRÉDITO: PC