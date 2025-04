Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quarta-feira (2), um homem foi preso durante ação do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) no município de Tramandaí.

De acordo com a Brigada, os agentes das Patrulhas Especiais (Patres) realizavam patrulhamento no município, quando flagraram um indivíduo traficando no bairro Parque dos Presidentes. Ao avistar a viatura, o sujeito, que não teve a idade divulgada, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidos: um revólver calibre 32 milímetros (mm) municiado, dezenas de porções de drogas, como maconha, crack e cocaína, além de um aparelho celular, anotações do tráfico e uma quantidade em dinheiro.

Em consulta ao sistema, os Policiais Militares (PMs) constataram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o criminoso foi detido e levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

TRÊS PRISÕES EM CARAÁ

Na quinta (3), os brigadianos foram acionados após receberem uma denúncia sobre indivíduos estarem traficando em Caraá. Após buscas na região, três homens, de 20, 23 e 35 anos, foram abordados no bairro Vila Nova. Com o trio foram apreendidos: uma espingarda calibre 20mm, drogas e dinheiro.

Conforme a BM, os traficantes relataram que haviam mais materiais ilícitos escondidos em uma residência. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado. Com auxílio de um cão farejador, foi encontrada uma espingarda 36mm e outros objetos. Além das armas, foram apreendidos: uma pedra de crack, um tijolo de maconha, 201 pinos e uma porção de cocaína, 34 munições, três balanças de precisão, três câmeras de vigilância, dois celulares e aproximadamente 200 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, os criminosos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Trio foi preso em Caraá com dinheiro, objetos, armas e dezenas de drogas.

OUTRAS AÇÕES

Também na última quinta-feira, os agentes do 2º BPAT prenderam um homem e apreenderam um adolescente, durante ações distintas nas cidades de Capão da Canoa e Torres. Em Capão, um menor, de 14 anos, foi abordado no bairro Vila Verde. O indivíduo, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidos: um revólver calibre 22mm municiado, 39 porções de maconha e um celular.

Ação em Capão apreendeu celular, arma, munições e entorpecentes.

Em Torres, os PMs apreenderam 4,5 quilos de maconha em um endereço próximo a uma escola. No local, estavam um homem, de 58 anos, e dois adolescentes, ambos de 17 anos. Conforme a BM, os menores afirmaram estarem comprando os entorpecentes. Eles foram ouvidos e liberados. Já o traficante, admitiu o crime e foi detido em flagrante. Além das drogas, também foram recolhidos: facas, uma balança de precisão, um celular e R$ 866,00.

Homem foi detido em Torres com dinheiro, objetos e 4,5 quilos de maconha.

Já na tarde de sábado (5), quatro homens foram presos durante ação da BM em Cidreira. As prisões ocorreram em um endereço localizado na Rua Quatorze, no bairro Chico Mendes, durante mais uma etapa da Operação Cerco Fechado. A ação visa combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um homem saindo do imóvel conhecido como ponto de tráfico e resolveram aborda-lo. Além dele, outros dois indivíduos que estavam no pátio da casa também foram abordados. Com o trio foram apreendidas 30 petecas de cocaína, além de seus celulares. Já dentro da residência, os PMs encontraram duas máscaras.

Diante dos fatos, o trio acabou sendo preso. Segundo a BM, dois dos homens, durante depoimento, confessaram terem participado da morte de Marco Aurelio Romero de Andrade Moura. A vítima, de 56 anos, foi morta a tiros em sua residência, na Rua Vinte e Um, no Parque dos Pinos, também em Cidreira, durante a manhã de sábado.

Ainda de acordo com a Brigada, a morte teria ocorrido devido a uma dívida que o homem, natural do Rio de Janeiro (RJ), tinha com um grupo criminoso da região. Os criminosos ainda relataram terem utilizado a arma de um outro indivíduo. Em outro endereço de Cidreira, um quarto homem foi preso. No local, os policiais encontram enterrado um revólver 38mm com numeração raspada e municiado. A arma teria sido utilizada no homicídio e depois devolvida ao proprietário. Além do revólver, também foi recolhido o celular do sujeito.

Todos os detidos foram levados à Delegacia, onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Cidreira apreendeu objetos, máscaras e 30 porções de cocaína.

CRÉDITOS: BM