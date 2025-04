Sete pessoas são presas durante Operação da Polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última quinta-feira (3), em Balneário Pinhal, a Operação Fúria de Têmis. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva. Coordenada pelo delegado Rodrigo Nunes, a ação prendeu sete homens envolvidos em crimes contra a vida.

Três dos detidos são suspeitos de envolvimento em duplo homicídio ocorrido em dezembro de 2024, no balneário de Magistério. Na ocasião, quatro indivíduos armados teriam invadido o imóvel e se identificaram como policiais civis. Após mandarem uma mulher sair da casa, o grupo teria efetuado diversos tiros contra as vítimas e, em seguida, fugiram do local. As vítimas, identificadas como Weslei Leonardo Santos e Júnior Luiz Ferreira Claudino, de 22 e 31 anos, respectivamente, possuíam antecedentes criminais. Vale ressaltar que, dois dos detidos já haviam sido presos na época pelo crime de receptação, mas acabaram sendo soltos dias depois.

OUTRAS PRISÕES

Ainda durante a Operação, três homens foram detidos por tentativa de latrocínio (robô seguido de morte). O crime ocorreu na semana passada, em Magistério. De acordo com a PC, o trio teria abordado dois jovens na saído de um bar, sendo que uma das vítimas teria sido estrangulada, sofrendo lesões na traqueia e no maxilar. Por fim, um sétimo indivíduo foi preso suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em Pinhal também na semana passada. Vale ressaltar que a Polícia não deu mais detalhes do crime.

Todos os detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. Além dos presos, outros três homens tiveram mandados de prisão expelidos, porém não foram localizados e seguem foragidos. A Polícia afirmou que seguirá com as buscas e não descarta novas ações como essa.