Secretaria de Educação entrega cordões de girassol e quebra-cabeças para estudantes autistas

OSÓRIO – Se encerrou na última sexta-feira (4), a Semana Municipal do Autismo. Ao longo dos últimos dias, a prefeitura local, por meio por meio da Secretaria de Educação (SME), realizou uma série de atividades na cidade. Na quinta (3), o auditório Romildo Bolzan, no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), recebeu um evento dedicado à valorização da neurodiversidade.

Na ocasião, foram entregues 99 cordões de girassol e quebra-cabeças aos estudantes com Transtorno de Espectro Autista (TEA). Para quem não sabe, o cordão serve para identificar pessoas com deficiências ocultas, como autismo, TDAH, dislexia, transtornos de ansiedade ou doenças crônicas. Já o quebra-cabeça é associado à conscientização do TEA e o símbolo reflete a diversidade e a complexidade do espectro.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino possui cerca de seis mil estudantes matriculados. Destes, 241 pertencem a Educação Especial, sendo 135 autistas. Além das entregas, o público presente pode acompanhar as apresentações das alunas Alice e Sofia, ambas da Escola Osvaldo Amaral, além dos integram do Comitê do programa ‘A Cidade das Crianças’, Bernardo Bos e Maria Eduarda Cardozo.

O evento contou com a participação das seguintes autoridades: O prefeito Romildo Bolzan Júnior; o vice-prefeito, Ed Moraes; o secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis; e a vice-presidente do Legislativo osoriense, a vereadora Professora Isabel.

CRÉDITOS: PMO