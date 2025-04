Veículo atinge viatura da BM

Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã de domingo (6), no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa. De acordo com a Brigada Militar (BM), um automóvel Vectra não teria respeitado a sinalização de ‘PARE’ no cruzamento da Avenida Luiz Alves Pereira com a Rua Gaspar Grizza e acabou colidindo em um Fox.

Com a colisão, o Fox capotou e acabou atingindo uma viatura da Brigada Militar (BM) que estava realizando patrulhamento na região. Devido ao impacto, o veículo oficial sofreu danos na lateral e na sua traseira, tendo os vidros quebrados. Felizmente, nenhum Policiais Militar (PM) ficou ferido.

A condutora do Fox, de 53 anos, ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Além dela, outras duas mulheres, de 33 e 50 anos, respectivamente, que estavam no carro também se feriram. As três pessoas foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Luzia, em Capão.

Já o motorista do Vectra, de 79 anos, não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. O idoso foi levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: CBM