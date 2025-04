A Associação Rio-grandense de Imprensa reconheceu a trajetória de profissionais do jornalismo e suas contribuições à comunicação do Rio Grande do Sul em cerimônia ocorrida no Tribunal de Justiça do RS na noite do último dia 7. Entre os agraciados, estava a jornalista Gabriela Mendonça, diretora de comunicação da Aegea – Regional Sul, controladora da Corsan. A jornalista, com mais de 25 anos de experiência, aproveitou a ocasião para agradecer mentores, parceiros e equipe.

Também foram homenageados os jornalistas Alisson Coelho, Ana Amélia Lemos, Analice Bolzan, Antônio Oliveira, Elmar Bones, Fernando Zanuzo, Ricardo Chaves (in memorium), Mary Silva, Romar Beling, e Tânia Moreira.

A premiação é um tributo ao legado do jornalista, professor, advogado, político e escritor Alberto André, que presidiu a ARI por 34 anos.

Na oportunidade, o TJRS lançou a 5a edição do Prêmio Themis de Jornalismo.