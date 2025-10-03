Três pessoas ficam feridas em acidentes na região

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde de quarta-feira (1), na região central de Tramandaí. Segundo a Brigada Militar (BM), cinco veículos acabaram se envolvendo em uma colisão na Rua Tristão Monteiro, próximo a esquina com a Avenida Fernandes Bastos.

Os automóveis Fiat Palio, Ford Ecosport (com placas de Palmares do Sul), Renault Kangoo (com placas de Tramandaí), Toyota Corolla Cross (com placas de Tramandaí) e Volkswagen Fox (com placas de Porto Alegre) ficaram danificados. Ao menos, três pessoas se feriram, sendo um homem (passageiro do Fox) e duas mulheres, incluindo uma idosa de 74 anos, passageira do Corolla Cross. Já a outra ferida, de 48 anos, era passageira do Kangoo.

Todos os feridos foram socorridos pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e encaminhados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Tramandaí (HT). Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia da cidade e a Polícia Civil (PC) irá investigar o ocorrido.

OUTRO ACIDENTE

Já na madrugada de quinta (2), um caminhão-baú acabou saindo da pista no quilômetro 17 da BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Osório – Porto Alegre, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e cruzou o canteiro central, indo parar na pista contrária. Felizmente, ninguém se feriu. O acidente acabou causando bloqueio em duas faixas, sendo o trecho liberado somente na manhã de quinta-feira, após a retirada do caminhão.

