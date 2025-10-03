Prefeitura garante R$ 700 mil para a Saúde

OSÓRIO – O Município será contemplado com aproximadamente 700 mil reais. O valor, adquirido por meio de emendas parlamentares repassadas por deputados estaduais, deverá ser entregue no início de 2026. O anúncio foi dado pelo prefeito em exercício, Ed Moraes, juntamente com secretário de Saúde da cidade, Gonzalo Pintos, durante um vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura durante a quarta-feira (1).

De acordo com Ed, isso só foi possível devido a movimentação da Secretaria de Saúde, por meio da enfermeira Ana Paula, junto com os vereadores Maicon do Prado (PDT) e Professora Isabel (PT), que fizeram a intermediação entre o Executivo osoriense e os parlamentares. O dinheiro será utilizado para a realização de exames e a manutenção de serviços essenciais na área da Saúde e também para a melhoria da frota de veículos que realiza o transporte de pacientes para outras cidades do Estado.

CRÉDITO: Divulgação