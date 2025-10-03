Praça da Vila Petrobras recebe bancos e floreiras sustentáveis

OSÓRIO – A Praça Orlando Viegas de Freitas na Vila Petrobras foi contemplada com a entrega de 10 bancos e 10 floreiras sustentáveis. Os itens foram doados pela Braskem e fazem parte de uma das ações da petroquímica, em parceria com a Pacifil, empresa fabricante de madeira plástica com sede em Sapiranga. Eles são produzidos 100% com plástico reciclado. Para se ter uma ideia, cada floreira, que também pode ser utilizada como coletor de resíduos, é resultado do uso de 7.875 sacos e/ou sacolinhas plásticas. Já para cada banco, foram necessários 18.337 sacos e/ou sacolinhas plásticas recicladas.

A iniciativa tem foco na reconstrução de municípios gaúchos atingidos pelas enchentes do ano passado. Ao todo, foram destinados 1,7 mil bancos e floreiras sustentáveis. Além de Osório, outras cinco cidades também foram contempladas. São elas: Montenegro, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Rio Grande e Triunfo. O município do Litoral Norte gaúcho foi o último a receber as doações, sendo a entrega realizada na última sexta-feira (26/09). O ato contou com a presença do prefeito em exercício, Ed Moraes, e do gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer.

Além da entrega, a praça da Vila Petrobras foi palco de uma edição especial do projeto Estação Ambiental Braskem. Na ocasião, estudantes da Escola Ângelo Gabriel Boff Guasselli participaram de atividades lúdico-pedagógicas, onde puderam aprender mais sobre sustentabilidade e preservação dos recursos.

CRÉDITOS: José Pedro Jobim