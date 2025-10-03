Secretaria de Obras realiza trabalhos na cidade

OSÓRIO – Dando continuidade à instalação da rede pluvial no município, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito realizou ao longo da semana, serviços na Rua Tolentino Gonçalves Corrêa. A via, localizada próxima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, receberá a colocação de 200 metros (m) de canos, até a altura da Rua Presidente Costa e Silva. De acordo com o Secretaria, o objetivo dos trabalhos é evitar o acúmulo de água nas vias durante os dias chuvosos. A expectativa, caso o tempo colabore, é de que a obra seja concluída até esta sexta-feira (3).

CRÉDITO: PMO

