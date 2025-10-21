Transpetro realiza simulação de emergência

OSÓRIO – O Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra (Tedut) da Transpetro foi palco de uma simulação de emergência durante a tarde de quarta-feira (14). Na ocasião, foi realizado o exercício de combate a incêndio em um tanque de armazenamento de petróleo.

Durante a ação, houve a evacuação da unidade e parte dos moradores do bairro Vila Petrobrás. O trabalho também necessitou a interdição da ERS-030, nos dois trechos. Devido a isso, o trânsito precisou ser desviado, com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) auxiliando os motoristas.

Além do CRBM, a simulação contou com a participação de agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), assim como do Exército, da Defesa Civil, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e das prefeituras de Osório e Tramandaí.

CRÉDITO: Divulgação