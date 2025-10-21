Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (16), um homem foi preso pelo 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), em Capão da Canoa. De acordo com a BM, a ação ocorreu após os Policiais Militares (PMs) receberem informações de que indivíduos estariam traficando no Vale Verde.

Durante buscas no bairro, os brigadianos flagraram um homem trafegando em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o sujeito tentou desviar de rota, mas acabou sendo abordado mesmo assim. O indivíduo, de 31 anos, tem antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de entorpecentes. Ele foi preso carregando 77 porções de crack e 89 reais em dinheiro.

OPERAÇÃO

Na sexta, a Brigada deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. A ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na região, além de reforçar a segurança da população. Os trabalhos foram realizados em Capão e Santo Antônio da Patrulha e contaram com a participação dos agentes do 2º BPAT, do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Comando Ambiental da BM (CRBM) e do Canil do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

A Operação terminou com a prisão de um homem em SAP. Conforme a Brigada Militar, os PMs realizavam patrulhamento na cidade, quando avistaram um homem carregando uma mochila. Ao avistar as viaturas, o indivíduo tentou fugir, entrando em uma área de matagal. Após persegui-lo por cerca de 100 metros, os brigadianos conseguiram capturar o sujeito. Na mochila os policiais encontraram 46 porções de entorpecentes, sendo uma de crack, nove de cocaína e 36 de maconha. Além disso, também foram apreendidos uma balança de precisão e um aparelho celular. Diante dos fatos, o sujeito foi preso em flagrante.

Homem foi preso em SAP carregando mochila com objetos e 46 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de sábado (18), dois homens, de 23 e 27 anos, respectivamente, foram detidos pelos agentes 8º BPM em Santo Antônio com mais de 500 porções de entorpecentes. A dupla, natural do estado do Paraná (PR), trafegava em dois veículos, quando foi abordada pelos brigadianos. Durante a revista, os PMs encontraram dentro de um Fiat Argo 746 tijolos de maconha, totalizando 541,4 quilos (kg) da droga. O automóvel, assim como o Ford Focus, foi apreendido e recolhido.

Dupla foi presa em Santo Antônio da Patrulha carregando 541,4kg de maconha.

Já na manhã de domingo (19), os agentes do 2º BPAT receberam informações de que um imóvel de Capão da Canoa estava sendo utilizando para guardar drogas. Ao chegarem no local indicado, que fica no bairro Zona Norte, os policiais se depararam com um homem armado. O indivíduo, chegou a sacar a arma para os PMs, antes de fugir a pé.

Na residência os brigadianos apreenderam uma pistola calibre nove milímetros (mm) com numeração raspada, 13 munições, uma balança de precisão, 93,2 gramas (g) de maconha, cerca de três mil unidades de eppendorfs, utilizados para o fracionamento, além de uma nota de 10 reais. Todo o material foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Todos os criminosos detidos foram conduzidos a DP para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Capão da Cano apreendeu dinheiro, objetos, arma, munições e drogas.

CRÉDITOS: BM