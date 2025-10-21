Tartaruga é resgatada em praia da região

A Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de sexta-feira (17), após uma tartaruga ser encontrada na praia de Mariluz, em Imbé. O animal da espécie Cabeçuda (Caretta caretta) foi localizado na faixa de areia, nas proximidades da guarita 123.

Conforme a Patram, a tartaruga apresentava sinais de fraqueza. O animal, de aproximadamente 50 quilos, foi resgatado pelos agentes do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) e encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde passará por exames. Após receber tratamento, a tartaruga será devolvida ao seu habitat natural.

BALEIA ENCALHADA

Pesquisadores do Ceclimar estão investigando o caso da baleia orca encontrada morta na última quinta (16), após encalhar na praia das Cabras, em Cidreira, próximo ao limite com Tramandaí. De acordo com o professor da UFRGS, Maurício Tavares, apesar da frequente aparição deste tipo de animal na Costa gaúcha, o seu encalhamento é incomum.

O especialista acredita que o mamífero deva ter ficado bastante dias morto no mar antes de aparecer na faixa de areia, já que apresentava um estado avançado de decomposição. Após a retirada de tecidos para análise, a carcaça da baleia foi recolhida e levada ao Museu de Ciências Naturais do Ceclimar (Mucin), em Imbé, onde ficará a mostra de todos os seus visitantes.

Baleia orca foi encontrada na praia das Cabras, em Cidreira, no limite com Tramandaí
CRÉDITO: PMI
CRÉDITO: Maicon Rodrigues

