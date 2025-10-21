Sessão da Câmara terá votação de um PL

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça-feira (21) mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Ordem do Dia contará com a votação do Projeto de Lei (PL) no 125/2025. De autoria dos vereadores Professora Isabel (PT), Ricardo Bolzan (PDT) e Rosi Jardim (PDT), o texto dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as entidades e empresas privadas do Município incluírem o Símbolo Mundial da Síndrome de Down como atendimento prioritário em suas dependências e em vagas de estacionamento.

O PL, assim como todas as demais preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br).

CRÉDITO: Ascom CMVO