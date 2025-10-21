Recuperação da ERS-030 é pauta de reunião na Assembleia Legislativa

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) realizou na manhã da última terça-feira (13), uma Audiência Pública para discutir a situação da ERS-030. O encontro foi promovido pelo presidente da Comissão, o deputado Joel Wilhelm (PP), e contou com a presença de autoridades dos municípios de Glorinha e Santo Antônio da Patrulha (SAP).

Conhecida como Estrada Velha, a rodovia foi a única ligação entre a região Metropolitana e o Litoral Norte gaúcho até 1973, até a inauguração da BR-290 (Freeway). Hoje, a 030 é a principal rota alternativa à Freeway. No entanto, o tráfego pela rodovia é dificultado pela má conservação do asfalto, falta de sinalização, vegetação na pista e ausência de acostamento.

Segundo o deputado Joel, em março deste ano, os parlamentares já haviam discutido o assunto com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), responsável pela rodovia, que, na época, alegou falta de dinheiro para realização das obras. De lá para cá pouca a situação da ERS-030 só piorou. Ainda durante sua fala, Joel afirmou que há necessidade de ser encontrada uma solução ágil para o problema.

Uma solução apontada pelo prefeito de SAP, Rodrigo Massulo, foi utilizar recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Criado por meio do Decreto 57.647, o fundo tem objetivo de segregar, centralizar e angariar recursos destinados para o enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes dos eventos climáticos ocorridos entre 2023 e 2024. Porém, a secretária-adjunta de Reconstrução do Estado, Ângela de Oliveira, explicou que devido às limitações para utilização dos recursos do Fundo, deve haver uma garantia de que a obra seja concluída até maio de 2027, quando o Rio Grande do Sul voltará a pagar a dívida com a União.

Ângela também revelou que o Daer deverá realizar até o final deste ano, melhorias na sinalização, roçadas e recapeamento da pista. Mas, ela não informou o valor que será aplicado. Após a fala da secretária-adjunta de Reconstrução do RS, Joel Wilhelm disse que a Comissão irá acompanhar o andamento das obras e que, se for necessário, promoverá nova Audiência para tratar do assunto.

CRÉDITO: Celso Bender