Polícia investiga arrombamento de veículos

OSÓRIO – Ao menos quatro automóveis sofreram arrombamentos no município. Todos os casos foram registrados entre o meio-dia e às 13h de sábado (18), nas imediações da Estação Rodoviária da cidade. Os proprietários dos veículos acionaram a Brigada Militar (BM) e registraram Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia (DP). A Polícia Civil (PC) deu início às investigações e irá analisar as câmeras de vigilância da região. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento nos crimes foi identificado.