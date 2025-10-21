Operação cumpre mandados no Litoral

A Polícia Civil deflagrou na quinta-feira (16), a Operação Turrim Lavare. A ação teve como alvo um grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O trabalho foi realizado em 19 municípios do Rio Grande do Sul (RS) e de Santa Catarina (SC), incluindo Torres e Tramandaí.

Mais de 200 ordens judiciais foram cumpridas, sendo 37 mandados de busca e apreensão, onde foram recolhidos os seguintes itens: armas de fogo, munições, dezenas de porções de entorpecentes, balanças de precisão, entre outros objetos. Além disso, foram expelidos 74 bloqueios de contas bancárias, assim com sequestros de veículos e imóveis. Nas ações, os policiais recolheram 10 automóveis de luxo. Já em relação ao dinheiro, houve bloqueio de mais de R$ 120,3 milhões.

No final, 50 pessoas foram detidas. Todas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ao menos 10 carros de luxo estão entre os itens apreendidos durante a Operação.

CRÉDITOS: PC