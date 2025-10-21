Nature Park recebe competição de Beach Tennis

OSÓRIO – Em um dia ensolarado e de muito vento, o Bairro Planejado Nature Park recebeu no dia 11 deste mês o seu primeiro Torneio de Beach Tennis. A competição foi organizada pelo Bocha Cheia Beach Sports, em parceria com o Resenha do Mário, e contou com a participação de 64 atletas do Litoral Norte e região. No final, foram as três melhores duplas nos naipes Masculino e Feminino foram premiadas com troféus e brindes.

No Masculino, as16 duplas foram divididas em quatro grupos com quatro cada um, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada chave para as quartas de final. Os jogos foram realizados em game único até cinco pontos, sem Tie Break. Após grandes partidas, o título da competição foi definido entre duas duplas da casa: Edgar e Gabriel Vs André Valentim e Marcos.

FINAL

Sem dar chances para a dupla adversária, Edgar e Gabriel abriram 40×0 no primeiro game no ataque na paralela de Gabi. Na sequência, Edgar contou com ajuda da rede para acertar o seu terceiro ace na parcial e fazer 1 a 0. Em um segundo game equilibrado, Gabriel e Edgar fizeram 30×40 na devolução de Gabi que André não conseguiu pegar. Após André acertar um saque na linha, no No-Ad (ponto decisivo), Marcos mandou uma largada e a devolução de Gabriel foi para fora, cedendo o 1 a 1.

Em outra parcial parelha, Edgar e Gabi fizeram 40×30 na devolução para fora de Marcos. Depois de Gabriel mandar uma bola na rede, Edgar chamou a responsabilidade e definiu o rali com um ataque para baixo: 2 a 1. No quarto game saiu a primeira quebra de serviço da partida. Vencendo por 30×40, Edgar deu uma largada para fazer o 3 a 1. Já na quinta parcial, após Edgar acertar um ace, Gabriel soltou o braço, ampliando a vantagem da dupla para 4 a 1.

No tudo ou nada, André e Marcos foram atrás de uma reação. Após André acertar um ace e um lobe, ele e o parceiro viram Gabi mandar duas bolas para fora, confirmando o 4 a 2. Já o terceiro ponto saiu depois de uma virada no sétimo game. A dupla perdia por 40×0, quando André acertou um smash, descontando para 40×15. Depois de Gabriel mandar um saque e um lobe para fora, no No-Ad, André e Marcos viram Edgar atacar na rede, cedendo o 4 a 3.

Mesmo com Marcos no saque, Gabi e Edgar fizeram 0x40 na oitava parcial. E, dessa vez, sem dar chances para o azar, a dupla não desperdiçou a oportunidade e no primeiro match point do game fechou o jogo em 5 a 3 na devolução de Marcos para fora após ataque de Edgar na diagonal. Com o resultado, Nycollas Moretz e Dariano Martins (também de Osório) terminaram na terceira colocação, já que haviam perdido para os campeões na semifinal.

Edgar e Gabi foram os campeões no naipe Masculino.

Marcos e André foram os vice-campeões no Masculino.

Terceiro lugar do Masculino ficou com Nycollas e Dariano.

FEMININO

Também contando com 16 duplas, o naipe Feminino ocorreu em formato semelhante ao Masculino. A única diferença foi que as partidas de quartas e semifinais precisaram ocorrer em somatória de cinco (5×0, 4×1 ou 3×2). A justificativa se deu devido à falta de iluminação nas quadras, que deixaria a realização dos jogos inviável.

Mesmo com o tempo apertado, a competição seguiu até o final, com o título sendo decidido entre as duplas osorienses formadas por Grazi Negruni e Alice Lima Vs Ana Spalding e Taís Heberle. Por decisão das atletas, a decisão do Feminino ocorreu em game único até cinco pontos.

A primeira parcial foi de Grazi. Após acertar uma curta, um lobe e um ace, a atleta fez 1 a 0 em outro lobe, encobrindo Taís. A reação da dupla adversária foi rápida. Taís sacou e Alice devolveu para fora, cedendo o 1 a 1. No terceiro game, Ana e a parceira perdiam de 40×30, quando Alice sacou para fora. E, no ponto decisivo, o ataque de Alice parou na rede, cedendo o 2 a 1 para Taís e Ana.

Depois de sofrerem a primeira quebra no jogo, Grazi e Alice reagiram. As duas abriram 0x40 na quarta parcial, no saque na rede de Ana. Depois da largada de Alice ir para fora e Ana buscar o lobe de Alice, a dupla fez o 2 a 2 na curtinha de Alice. No quinto game, Grazi sacou e Ana devolveu para fora, cedendo o 40×15. Após Grazi não conseguir devolver o smash de Taís, a própria Grazi mandou um ataque e viu a devolução de Ana ir para fora, confirmando o 3 a 2. Aproveitando os erros das rivais, Alice e Grazi ampliaram para 4 a 2, na largada de Ana que acabou não passando da rede.

No tudo ou nada, Taís e Ana esboçaram uma reação, conseguindo igualar o marcador. Perdendo por 40×15, elas conseguiram salvar dois match points, graças ao ataque de Ana na paralela e o saque para fora de Alice. E, no No-Ad, Alice sacou e a devolução de Ana voltou na linha pegando até mesmo ela de surpresa, que não acreditou na jogada. Apesar da comemoração de Alice, o ponto foi confirmado para Taís e Ana, descontando para 4 a 3. Em uma parcial mais equilibrada, Grazi e Alice fizeram 30×40 no erro de saque de Ana. Mas, mais uma vez, Taís e a parceira conseguiram salvar o match point, graças a diagonal para fora de Grazi. E, em mais um 40×40, Ana mandou um lobe e a devolução de Alice foi para longe: 4 a 4 e a definição do título do Feminino acabou indo para o nono game.

Com Grazi no saque, ela e a parceira fizeram 40×15, no lobe de Alice. Com mais um match point a seu favor, dessa vez a dupla não desperdiçou a chance e fechou a partida em 5 a 4, no lobe para fora de Taís. Com o resultado, outra dupla de Osório (Pri e Eliza Mesquita) ficou com a terceira colocação. A dupla formada pelas irmãs havia perdido para as campeãs na semifinal pelo placar de 3 a 2.

Terceiras colocadas Ana e Taís, campeãs Grazi e Alice e vice-campeãs Eliza e Pri ao lado dos organizadores da competição: Douglas Borsatto (Rato) e Mário Jr (direita).

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues