Mulher é presa durante Operação da Polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de sexta-feira (17), a Operação Golpe da Sereia. A ação visa combater um grupo criminoso responsável pelo crime de extorsão sexual digital. De acordo com a PC, o golpe resultou no prejuízo de aproximadamente 30 mil reais a um agente público gaúcho.

Conforme a Polícia, inicialmente, a vítima teria sido contatada por uma pessoa, a qual teria pedido o valor de dois mil reais com pretexto para custear o curso de Direito que estava fazendo. Porém, após o depósito inicial, as solicitações se tornaram recorrentes, sempre com justificativas relacionadas a despesas com moradia, móveis e outras necessidades.

O agente público seguiu realizando as transferências via PIX ao longo de semanas, totalizando cerca de R$ 30 mil. Entretanto, quando pararam de receber os valores, os criminosos mudaram drasticamente de estratégia. Eles passaram a enviar fotografias de nudez à vítima e a fazer graves ameaças, alegando que a denunciariam à Polícia, chegando a alegar que uma das envolvidas se tratava de uma menor de idade. Após ser comunicada sobre os fatos, a PC deu início às investigações.

Ao menos três pessoas foram identificadas. Entre elas está um detento da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, o qual teria orquestrado todo o esquema de dentro do presídio, por meio de celulares, juntamente com sua esposa, a responsável por tirar as fotos íntimas. Já a terceira pessoa envolvida estava se passando por advogado e ameaçou a vítima, afirmando que levaria a público o suposto relacionamento virtual caso o agente público não desse mais dinheiro para ele. Vale ressaltar que o criminoso também já estava preso em Charqueadas.

Após um trabalho intensivo, a equipe do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Derc) conseguiu traçar um detalhado rastro digital dos criminosos através do cruzamento de vários parâmetros identificados durante as investigações. Este processo revelou que os criminosos utilizavam dados de terceiros para registrar linhas telefônicas e contas bancárias, na tentativa de ocultar suas verdadeiras identidades. Conforme o Deic, somente um número de telefone chegou a ter centenas de linhas telefônicas distintas associadas a ele.

No final da semana passada, a Polícia realizou a Operação que terminou na prisão preventiva dos dois homens detentos e da companheira de um deles. A mulher foi localizada em Balneário Pinhal. Na ocasião, também houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão, quando foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e outros objetos que irão ajudar nas investigações. Além disso, foi feito o bloqueio de contas bancárias no nome dos investigados. Após ser ouvida, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça enquanto durarem as investigações.

ALERTA

A Polícia Civil alerta a população sobre o ‘golpe dos nudes’, crime antigo que segue fazendo vítimas:



– Verifique a identidade de quem faz contato, especialmente por meios digitais;



– Nunca realize transferências sem confirmar a procedência da solicitação;



– Em caso de envio de imagens íntimas pelo suspeito, ameaças ou extorsão, documente os dados do contato recebido (número de telefone, e-mail ou perfil de rede social) e procure a Polícia para o registro e investigação dos fatos;

– Não ceda a chantagens. Historicamente, os pagamentos nunca interrompem a prática das extorsões. Pelo contrário, alimentam a expectativa de seguir recebendo valores estimulando a continuidade das ameaças.

CRÉDITO: PC