Viatura do 8º BPM é restaurada

OSÓRIO – O 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi contemplado com a restauração de uma de suas viaturas. O veículo, que estava parado, recebeu uma manutenção completa, sendo devolvido à ativa. A ação foi realizada pelo Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) do município, por meio da parceria que o órgão tem juntamente com a Brigada Militar (BM).

Segundo o comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos, a parceria é “fundamental” para manter a estrutura operacional funcionando de maneira plena: “A recuperação dessa viatura é mais um exemplo de como a união entre comunidade e segurança pública gera resultados diretos para a população”, declarou o comandante do 8º BPM.

Tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos.
Tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos.

CRÉDITOS: BM

