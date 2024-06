Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (20), um homem foi preso em Cidreira, durante uma ação da Operação Cerco Fechado. Conforme a BM, após receberem denúncias sobre um local estar sendo utilizado para venda de entorpecentes, no bairro da Antena, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local, onde flagraram o criminoso.

O indivíduo, de 45 anos, possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto, receptação e tráfico. Com auxílio de cães farejadores do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), os Policiais Militares (PMs) encontraram 55 pinos de cocaína.

Na casa também foram apreendidos dois aparelhos celulares, uma câmera de vigilância e R$ 230,00. Já o traficante foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO

Ainda durante a Operação Cerco Fechado, a Brigada prendeu outros três indivíduos. Os homens, de 22, 34 e 39 anos de idade, foram detidos em ações distintas realizadas em Capão da Canoa e Tramandaí. Todos os detidos possuem diversas passagens pela Polícia. Entre eles, está um foragido da Justiça.

Ao todo, foram apreendidos: 41 porções crack, 21 de cocaína e nove de maconha, além uma balança de precisão, 11 celulares e 667 reais em dinheiro. Os presos foram levados a DP e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos e 20 porções de drogas.

OUTRA PRISÃO

Na noite de sexta (21), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um homem por tráfico em Tramandaí. O indivíduo, que já possuía antecedentes, foi visto pelos Policiais Militares (PMs) durante patrulhamento de rotina. Ao avistar a viatura, o sujeito teria quebrado um celular com as mãos, o que gerou desconfiança dos brigadianos, que resolveram abordá-lo.

O homem estava carregando uma mochila com 391 porções de drogas, entre cocaína e maconha. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, um celular e R$ 696,00. Diante fatos, ele foi detido e levado a Delegacia para registro de ocorrência.