Sessão da Câmara terá entrega de Votos de Congratulações

OSÓRIO – Nesta terça-feira (25), o Plenário Francisco Maineri receberá mais uma Sessão da Câmara de Vereadores. Durante a Sessão serão votadas dezenas de proposições, incluindo três Projetos de Lei (PLs): 062 e 065/2024, ambos de autoria do Executivo, além do 057/2024, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão (PDT). Os textos estão disponíveis na íntegra no site do Legislativo osoriense .

HOMENAGENS

A Sessão também contará com a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados, por meio dos Requerimentos 043 e 045/2024, o Comando Regional de Policiamento Ostensivo no Litoral Norte (CRPO Litoral), o escritório de Contabilidade Afistec, além dos seguintes nomes: Adrini Oliveira Lopes, Amanda Pires, Francieli Borba, Gabriel Galarça, Jean Borba, Jônatas da Silva, Maria Eduarda Ferrari, Rafa Rosa, Tábata Baum e o Sensei Paulo Juarez da Luz.

A Sessão será aberta a toda comunidade, tendo início às 19h. Quem quiser, pode acompanhar de maneira online, na Página do Facebook ou no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório. A matéria completa sobre a Sessão e a entrega das honrarias você poderá conferir na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (28).