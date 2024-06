Traficantes São presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (6), um homem foi preso no bairro município de Capão da Canoa. A prisão ocorreu no bairro Araçá, durante uma ação da Operação Cerco Fechado.

Segundo a BM, os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) avistaram o indivíduo andando em via pública, em atitudes suspeitas. O sujeito, de 20 anos, ao avistar as viaturas, tentou se esconder atrás de um carro, mas acabou sendo abordado.

O homem estava carregando uma mochila com 785 gramas de maconha. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 250,00. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

PRISÕES EM OSÓRIO

Na noite de sábado (8), mais dois homens foram presos por tráfico na região, ambos em Osório. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A primeira prisão ocorreu no bairro Perua. Após receberem informações de que um automóvel estaria transportando drogas, os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas e conseguiram localizar e abordar o veículo suspeito.

O carro estava sendo conduzido por um homem de 20 anos, o qual já tinha antecedentes por homicídio e tráfico de entorpecentes. Com ele foram apreendidas 630 gramas de maconha, 100 gramas de cocaína, além de 20 compridos de ecstasy e dois celulares.

Já a outra prisão aconteceu no bairro Medianeira. Após receberem a denúncia de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica estaria traficando em uma residência, os PMs foram até o endereço indicado, onde flagraram o ato.

O homem de 25 anos, com passagens por roubo e tráfico, foi preso em flagrante. No imóvel foram apreendidas 15 porções de cocaína e duas de maconha, além de um celular e uma nota de dois reais.

Os presos foram conduzidos a DP de Osório para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Policiais apreenderam dinheiro, objetos e mais de 800 gramas de entorpecentes durante ações em Osório.

OUTRA PRISÃO

Já na noite de domingo (9), a BM prendeu outro homem por tráfico, dessa vez em Tramandaí. Um indivíduo de 46 anos foi detido no Centro da cidade carregando 39 porções de maconha. Durante a ação também foram apreendidos um celular e 81 reais em dinheiro. O indivíduo já tinha passagens por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e tráfico de entorpecentes. O criminoso foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.