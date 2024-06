Adolescente morre e outras cinco pessoas ficam feridas durante acidentes em estradas do Litoral Norte

Os últimos dias foram marcados por acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho. Ao menos quatro foram registrados, sendo um deles com vítima fatal. Na manhã de sexta-feira (7), uma pessoa ficou ferida após o automóvel onde estava sair da pista na ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório. O acidente ocorreu próximo ao acesso ao bairro Palmital.

O motorista do carro, o qual não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital da cidade, o São Vicente de Paulo (HSVP). Segundo informações, ele teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia. Vale ressaltar que o homem passou por exames e passa bem.

ACIDENTE NA PERUA

Na manhã de sábado (8), um automóvel acabou capotando enquanto trafegava pela Estrada da Perua. O veículo teria colidido contra a concha de uma retroescavadeira de prefeitura, a qual realizava obras de manutenção na via. Apesar do susto, felizmente, ninguém teve ferimentos graves. O caso foi registrado na Delegacia de Osório e a Polícia Civil (PC) iniciou as investigações para identificar o responsável pelo acidente.

Veículo teria capotado após colidir contra máquina da prefeitura de Osório, durante trabalho de manutenção na Estrada de Perua.

ÓBITO NA ERS-407

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na noite de domingo (9), após dois automóveis se envolverem em um acidente no quilômetro 06 da ERS-407, entre os municípios de Maquiné e Xangri-lá. De acordo com o CRBM, a colisão foi entre um Nivus, com placas de Canoas (na região Metropolitana), e um Saveiro, com placas de Capão da Canoa.

O motorista do Saveiro, de 17 anos, acabou morrendo no local. Já o condutor e a passageira do Nivus, de 32 e 33 anos, respectivamente, ficaram feridos e precisaram ser levados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para atendimento médico. Vale ressaltar que os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A causa do acidente também não foi informada. O motorista do Saveiro chegou a realizar o teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. O trecho foi parcialmente bloqueado para realização da Perícia, voltando a ser liberado após atendimento das vítimas e retirada dos veículos.

Colisão entre veículos ocorreu no quilômetro 06 da rodovia, entre os municípios de Maquiné e Xangri-lá. – FOTO: CRBM

OUTRO ACIDENTE EM OSÓRIO

Já na noite de segunda (10), um motoqueiro acabou ficando ferido após colidir a sua moto, com placas de Cachoeirinha (Região Metropolitana), com um Sandero, com placas de Osório. Conforme o CRBM, a vítima seguia pela Estrada do Mar, no sentido Osório – Xangri-lá, na altura do quilômetro 06 da rodovia, quando acabou colidindo lateralmente contra o carro que acessava a rodovia.

O homem foi socorrido pelo Samu e levado ao HSVP, sem risco de morte. Já o motorista do outro veículo não se feriu. Vale ressaltar que os dois condutores passaram pelo teste do bafômetro, dando em ambos resultados negativo para consumo de álcool.