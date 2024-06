Skatista osoriense é entrevistada para programa da Globo

OSÓRIO – No mês de abril, a equipe do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, esteve na cidade para realizar gravações para o quadro ‘Brasil que Vale Ouro’. A série de três episódios é focada nos percalços enfrentados por pessoas que sonham com o esporte de alto rendimento, mas precisam se virar com estruturas precárias.

No município, a campeã Olímpica Fernanda Garay entrevistou a skatista osoriense Maria Aparecida dos Santos da Silva (Mariazinha). Além da ex-jogadora de Vôlei, o quadro conta com a participação do apresentador Tadeu Schmidt, que realiza a narração das matérias especiais.

Durante três dias, a equipe do programa acompanhou a rotina e os locais mais significativos da vida de Mariazinha para a prática do Skate. Foram feitas filmagens no Morro da Borússia, na casa da atleta e na Clínica, onde ela segue realizando terapia após ter sofrido uma grave lesão. A jovem, de 16 anos, ainda se recupera do acidente sofrido durante a etapa do STU em Recife (PE), em novembro do ano passado, quando acabou fraturando a tíbia e a fíbula.

A atleta se encaixa perfeitamente no objetivo do quadro, que é de mostrar os novos talentos brasileiros no Esporte Olímpico praticando as modalidades de maneira improvisada. Após receber um skate feito à mão pelo pai Emerson Fraga da Silva (Lessinho), aos sete anos de idade, Maria adaptou uma pista caseira, utilizando obstáculos simples para treinar as suas primeiras manobras. Foi assim que começou a história da osoriense, que hoje disputa competições nacionais de Skate Street.

O episódio com Mariazinha, que será o último da série, vai ao ar no domingo (16), a partir das 10h. Todos os episódios do ‘Brasil que Vale Ouro’ também estarão disponíveis para assistir no Globoplay.