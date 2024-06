PRF apreende 50 quilos de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de sexta-feira (7), três pessoas por tráfico de drogas. O trio estava transportando uma carga com 50 quilos de maconha. O material ilícito foi encontrado no porta-malas do carro onde estava o grupo, um Fiat Mobi, com placas de Florianópolis (SC). As prisões ocorreram durante abordagem na BR-470, em Farroupilha, na Serra Gaúcha.

Entre os presos, está um homem de 19 anos, natural de Tramandaí, o qual estava conduzindo o veículo. Além dele, outro homem, de São Leopoldo (Vale dos Sinos), e uma mulher, de 19 anos, natural de Florianópolis, também foram detidos. Vale ressaltar que a criminosa estava grávida. Diante dos fatos, o trio foi preso, levado à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.