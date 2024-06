Osório receberá Concurso Regional de Prendas e Peões

OSÓRIO – O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Serra receberá no dia 29 deste mês a Fase Regional da 54ª Ciranda Cultural de Prendas e do 36º Entrevero Cultural de Peões. Os eventos contarão com as seguintes provas: Mostra Folclórica, Campeira, Do Chimarrão, Oral e Artística, além da prova Escrita, que será realizada no Campus do Centro Universitário Cenecista (Unicnec).

O evento é gratuito e aberto a toda comunidade osoriense. A abertura oficial está marcada para ocorrer às 8h. Antes disso, haverá a recepção e um café da manhã, marcado para às 7h e 30min. Além disso, também será servido almoço (carreteiro e acompanhamentos) e janta (massa, galeto e saladas), nos valores de R$ 25,00 e 40 reais, respectivamente. Os ingressos poderão ser adquiridos até o dia 23 de junho, pelo telefone: (51) 99948-8935, com Adriana Nunes.

O encerramento está marcado para às 21h e 30min, com a divulgação dos resultados e entrega da premiação. Para conferir a programação completa ou mais informações, acesse a Página do CTG Estância da Serra no Instagram: @ctgestanciadaserra. Lembrando que o CTG Estância da Serra está localizado na Avenida Jorge Dariva, no 1.140, no Centro da cidade.