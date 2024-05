Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (25), uma mulher foi presa com mais de 200 porções de entorpecentes em Santo Antônio da Patrulha. De acordo com a BM, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento próximo a um residencial no bairro Jaú, quando avistaram um grupo correndo em direção a um matagal.

Os Policiais Militares (PMs) foram atrás dos indivíduos, conseguindo capturar uma mulher, de 26 anos de idade. Ela estava carregando uma mochila contendo 234 porções de maconha. Também foram apreendidos três aparelhos celulares, um caderno com anotações do tráfico e 153 reais em dinheiro. A mulher foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos, munições, armas e cerca de dois quilos de entorpecentes.

DUAS PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Na noite de sexta (26), após receberem informações sobre um homem traficando em Tramandaí, os PMs realizaram buscas no município, localizando o sujeito no bairro São Francisco II. O indivíduo, de 20 anos, estava carregando um revólver calibre 32 milímetros (mm) em sua cintura. Conforme a Brigada, a arma possuía cinco munições.

Além disso, o criminoso, que já possuía antecedentes por adulteração de sinal identificador de veículo, estava carregando uma mochila, na qual foram apreendidos: um revólver calibre 38mm, 31 munições, aproximadamente 1,9 quilo de maconha, 70 gramas de cocaína, dois celulares e um caderno com anotações do tráfico.

Já na noite de sábado (27), outro homem foi preso pela BM em nova ação realizada no bairro São Francisco II. Após uma denúncia de tráfico, os brigadianos fizeram buscas na região e localizaram o suspeito saindo de uma residência. O indivíduo, de 33 anos, foi detido carregando uma mochila contendo: um, revólver calibre 32mm, 18 munições,325 pinos de cocaína, 11 porções de maconha, uma balança de precisão e uma touca ninja. O criminoso já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os dois presos foram levados à Delegacia de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.