Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite da última quinta-feira (16), dois homens foram presos em Mostardas. De acordo com a BM, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em uma motocicleta. Durante as buscas, o veículo foi localizado próximo a um hotel da cidade e o sujeito foi abordado.

A moto abordada, uma Honda Titan, estava com as placas clonadas, sendo apreendida. Após consulta ao sistema foi constatado que o condutor do veículo estava foragido da Justiça. Ele foi detido em flagrante. Durante a prisão, o criminoso relatou que um outro estava guardando drogas em um hotel próximo dali.

Os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde avistaram o suspeito. Ao perceber a presença das viaturas, o homem tentou fugir, dispensando uma mochila durante a fuga. Na mochila foram encontrados 36 pinos de cocaína, 11 porções de maconha, diversos pinos vazios para colocar as drogas, um simulacro de pistola, um relógio, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro.

Na sequência, o indivíduo também acabou sendo preso. Os dois criminosos foral levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.