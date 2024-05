Retomada cobrança de pedágios em estradas do Litoral

A CCR Viasul retornou a partir de segunda-feira (20), a cobrança nos postos de pedágio localizados nas BRs 290 – Freeway (Gravataí e Santo Antônio da Patrulha) e 101 (Três Cachoeiras). A concessionária havia cancelado a cobrança nas praças desde o dia 1º deste mês. A ação visava agilizar o transporte de donativos para as famílias afetadas pelas enchentes no Estado.

Entretanto, a CCR ressalta que seguem dispensado o pagamento de tarifa de pedágio para veículos de transporte rodoviário de cargas acompanhados de veículos oficiais transportando donativos destinados aos desabrigados. A medida é válida para todas as rodovias federais. Já em relação aos demais veículos, a concessionária orienta que os motoristas só utilizem as rodovias em caso de necessidade, buscando caminhos alternativos para não congestionar o trânsito.

AÇÕES DE APOIO

O Grupo CCR doou 10 toneladas de água potável, alimentos e materiais de higiene pessoal em apoio às vítimas das enchentes. Além disso, a companhia já arrecadou mais de 300 toneladas de doações em seus 17 aeroportos em todo o país. Para fortalecer a ação e ampliar a rede de apoio às vítimas das enchentes, novos pontos de coleta foram instalados nas estações de trem e metrô operadas por empresas do Grupo em São Paulo.

ISSQN

A CCR Viasul promoveu recentemente, em caráter emergencial, o repasse de R$ 3,1 milhões, referentes ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) do período do mês de abril deste ano, aos 36 municípios servidos pelas rodovias sob sua concessão (BRs 101, 290, 386 e 448). A ação teve como principal objetivo apoiar as cidades atingidas pelos eventos climáticos registrados do Rio Grande do Sul.