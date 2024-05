Sesc Mesa Brasil distribuiu 69,4 toneladas de donativos

Parte das doações entregues em abrigos espalhados pelo Estado.

O Sesc é outra instituição que está mobilizada em ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o dia 04 deste mês, já foram arrecadados por meio do Sesc Mesa Brasil mais de dois milhões de reais, sendo distribuídas 69,4 toneladas de donativos. A estimativa é de que 8,5 mil pessoas em 29 abrigos tenham sido contempladas com as doações.

A unidade do Sesc em Osório, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.680, no bairro Parque Real, está recebendo donativos. Estão sendo pedidos alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, vestuário, ração, roupas de cama e banho, além de colchões. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, em dois horários: Das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Já para quem prefere doar em dinheiro, pode realizar um PIX para a chave: mesabrasil@sesc-rs.com.br (e-mail). O dinheiro arrecadado será aplicado na aquisição de alimentos e de eletrodomésticos, que tenham sido avariados pelas cheias em instituições assistenciais cadastradas no programa. “Realizaremos um mapeamento dessas perdas nas 1.014 entidades de assistência social cadastradas no Mesa Brasil no Estado. Afinal, em muitos dos casos, não se resolve apenas a doação do alimento, se eles não tiverem como armazená-los e cozinhá-los para quem atendem”, explica a coordenadora de Ação Social do Serviço Social do Comércio do Estado (Sesc-RS), Luciana Basile.