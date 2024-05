Sessão da Câmara terá entrega de Votos de Congratulações

OSÓRIO – Nesta terça-feira (30), o Plenário Francisco Maineri receberá mais uma Sessão da Câmara de Vereadores. Durante a Sessão serão votadas dezenas de proposições, incluindo dois Projetos de Lei (PLs): 004/2024, de autoria do Executivo; e o 043/2024, de autoria do vereador Ricardo Bolzan (PDT). Os PLs estão disponíveis, na íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

HOMENAGENS

Assim como acontece na última Sessão do Legislativo osoriense de cada mês, a Sessão contará com a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados, por meio dos Requerimentos 003, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 039 e 042 (todos de 2024), os seguintes nomes: Cleverson Herzogues Brach, Isabeli Camargo da Silveira, Júlia Osório Simoni, Larissa Retamar Pereira, Maria Luiza da Silva de Camargo, Rafael Stenzel e Tamara Pereira Fassbinder Hilario, além das entidades: Escola de Dança Rafael Stenzel, Grupo de Pais TEA Osório, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Osório, assim como as Invernadas Mirim e Juvenil do CTG Estância da Serra.

Lembrando que a Sessão é aberta a toda comunidade, tendo início às 19h. Quem quiser, pode acompanhar de maneira online, na Página do Facebook ou no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório. A matéria completa sobre a Sessão e a entrega das honrarias você poderá conferir na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta (03/05).