Corrida em Prol da Apae acontecerá no domingo

OSÓRIO – No domingo (19), ocorrerá o CER Run. O evento celebra os cinco anos do Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual – Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria (CER III) sob administração do Instituto Maria Schmitt (IMAS). A prova contará com distâncias de três, cinco e 10 quilômetros (km), além de caminhada (3km) e distância menores para os kids.

Haverá premiação para os primeiros colocados nas categorias Geral e por faixa etária, além de distribuição de medalha de participação para todos os competidores. Além da medalha, os participantes receberão um kit contendo camiseta e uma sacochila. A retirada acontecerá antes da prova, em frente ao CER III (Rua José Vieira de Souza, no 1.114, bairro Medianeira), das 6h às 7h e 45min. Já a largada está marcada para as 8h, no mesmo local.

Os valores arrecadados com as inscrições serão doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Vale ressaltar que, durante o evento, estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, roupas, produtos de limpeza e higiene. Os donativos serão destinados para as famílias afetadas pela enchente em todo o Estado.