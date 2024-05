OSÓRIO – Foi realizada na segunda-feira (29), no Gabinete do Prefeito, a cerimônia de posse dos novos secretários municipais. Após o falecimento de Eduardo Renda, Paulo Giacomelli assume o comando da Secretaria de Administração. Já o, até então, secretário-adjunto da pasta, Juarez Nunes, será o responsável por comandar a Secretaria de Segurança Pública. Ambos deverão ficar no cargo até o final do ano, quando termina o mandato do prefeito Roger Caputi.