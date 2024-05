Ricardo Silberschlag é reeleito presidente da ADI Multimídia

Os integrantes da ADI Multimídia, associação que reúne os grupos de comunicação regional do interior do Rio Grande do Sul, realizaram na última quinta-feira (25), Assembleia Geral e posse da diretoria da entidade para o período de um ano. O evento ocorreu no Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

O diretor do jornal Folha do Mate, de Venâncio Aires, Ricardo Silberschlag foi reeleito para o cargo de presidente. Além dele, os demais integrantes da diretoria 2023/2024 permanecem nas funções nesta nova gestão que se estende até o ano que vem. “Como associação trabalhamos para buscar e trocar conhecimento, além de treinar as equipes para o cenário comunicacional que está em constante mudança. Também estamos sempre avaliando o setor nos encontros de diretoria para, assim, buscarmos as soluções para nossos negócios”, destacou o novo presidente.

Durante a reunião-almoço foram apresentados os relatórios financeiros e de eventos organizados pela associação. Também foram projetadas as atividades que serão promovidas neste ano, como o Seminário da ADI Multimídia, previsto para julho, em Porto Alegre. O evento será focado na área comercial dos veículos. Outro evento de destaque é o Congresso da entidade que está agendado para os dias 11, 12 e 13 de outubro, no Tri Hotel, em Canela. Além disso, foram encaminhadas a realização de um debate online e treinamento sobre o pleito eleitoral que ocorrerá em outubro deste ano. A atividade está previamente marcada para o início de junho. Durante a assembleia, também foi aprovada a associação do Agora News, veículo de Rio Grande. Com isso, o número de grupos de comunicação que integram a ADI Multimídia passou para 30.

Presidente da AL-RS, Adolfo Brito, e Presidente reeleito da ADI Multimídia, Ricardo Silberschlag. – FOTO: Taís Fortes

PRESERVAÇÃO HIDRÍCA

A reunião-almoço da ADI Multimídia contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), deputado Adolfo Brito (Progressistas). Na ocasião, o parlamentar ressaltou a importância do trabalho realizado pelos veículos do interior do estado e que eles são essenciais para que o agricultor entenda a importância das pautas de irrigação e reservação da água. Ele também apresentou o ciclo de debates regionais que serão promovidos por meio da iniciativa ‘RS Sustentável – Cada Gota Conta’ com o propósito de discutir com a comunidade gaúcha as temáticas de reservação da água, irrigação e piscicultura.

“O Rio Grande cansou de tantos anos com problemas de estiagem. No último ano, inclusive, além da seca, tivemos também as enchentes no estado, com mortes, perdas na lavoura, nas propriedades e de infraestrutura. Ou seja, nós precisamos nos preparar, especialmente para a questão das secas que acontecem”, ressaltou Brito. Para ele, as perdas causadas pelas secas nas pequenas propriedades pode ser um fator que colabora para o jovem não permanecer no campo. “Se ele tivesse condições poderia permanecer no interior produzindo e com uma vida muito melhor”, comentou o deputado.

De acordo com o parlamentar, várias instituições e órgãos públicos, como o Governo do Estado e o Ministério Público, estão alinhados com essa proposta. A Emater/Ascar também participará dos encontros. O presidente do Parlamento Gaúcho ainda ressaltou que os produtores rurais também precisam ser envolvidos nesse debate para que percebam a importância de terem água para conseguirem irrigar. “Nós temos que levar para o agricultor a mensagem do que significa ele ter na sua propriedade a irrigação. Nas lavouras onde há irrigação, normalmente não há problema. É só plantar e colher”, observou Adolfo, usando como exemplo o cultivo de arroz: “As demais culturas podem ter o mesmo rendimento se tiverem a reserva de água para poder, no momento adequado, quando São Pedro não mandar chuva, irrigar e a partir disso ter uma produção normal”, completou o presidente do Legislativo gaúcho.

OUTRO DESTAQUE

Outro braço de trabalho da Assembleia Legislativa neste ano estará voltado à piscicultura. Segundo o presidente do Parlamento Gaúcho, Adolfo Brito, o estado tem muitas lagoas e barramentos para a produção de energia que podem ser usados para essa atividade. “Hoje estamos importando de 70% a 80% da tilápia que é consumida aqui. Ou seja, nós temos que aproveitar para dar trabalho para um e também gerar riqueza e promover a economia do Estado”, declarou Adolfo Brito.

REFERÊNCIA INTERNACIONAL

Como exemplo de lugares que investem na irrigação, Adolfo Brito citou Israel. “Estivemos lá duas vezes e sentimos o peso da irrigação. No deserto, eles produzem praticamente cerca de 70% a 80% do que consomem. Fazem isso reservando a água que vem da chuva e, depois, colocam ela por gotejamento, ou seja, a propriedade também precisa ter água em condições para poder irrigar”, mencionou o presidente da Assembleia Legislativa.