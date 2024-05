Rodeio de Osório terá Exposição Morfológica e Redomão

OSÓRIO – Após a confirmação do da 40ª edição do Rodeio Crioulo Internacional de Osório entre os dias 26 e 30 de junho, o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Litoral Norte abriu as inscrições para a Exposição Morfológica. O evento acontecerá no Parque de Rodeios Jorge Dariva, paralelamente ao Rodeio.

A programação iniciará no dia 28/06, com a Concentração de Machos (13h e 30min). Já no dia seguinte, haverá Admissão da Exposição, a partir das 7h, com o início da Exposição Morfológica programado para às 9h. O valor das inscrições é de R$ 130,00 para sócios do NCCC Litoral Norte e 150 reais para não sócios. Mais informações pelos telefones: (51) 99642-2496 (Bianca Lemos) ou o (51) 99246-0817.

OUTRO EVENTO

Além da Exposição Morfológica, o NCCC também realizará o Redomão Oficial ABCCC. A disputa acontecerá entre os dias 27 e 28 de junho. Haverá premiação em dinheiro + troféu para os 10 primeiros colocados, sendo que o campeão levará para casa o valor de cinco mil reais.

Quem quiser participar pode entrar em contato com Bianca Lemos (número acima). Lembrando que as inscrições são limitadas. É válido ressaltar que será exigido exames de Anemia e Influenza para todos os animais participantes.