Acesso entre Serra e Litoral é liberado

As fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte gaúcho nos últimos dias acabaram causando diversos danos materiais. Em Terra de Areia, uma ponte sobre a Barra do Quirinos, localizada no quilômetro 46 da ERS-486 (Rota do Sol) acabou sendo interditada após apresentar algumas rachaduras.

Nesta semana, os agentes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) estiveram no local, vistoriando a estrutura. Após avaliação, o trecho foi liberado. De acordo com o Daer, as rachaduras encontradas tratam-se de parte do recapamento da pista que se soltou e, portanto, não gera risco para os motoristas e pedestres que passarem pela ponte. Entretanto, o Daer seguirá monitorando a estrutura, podendo realizar novas vistorias, caso seja necessário.

OUTRO TRECHO LIBERADO

Nesta semana, as equipes do Daer precisaram interromper o serviço na Rota do Sol, após um deslizamento no quilômetro 04. Além disso, foram encontradas rachaduras na pista em pontos dos quilômetros 05, 10, 13 e 15. Com o trabalho finalizado, o ponto em Itati que estava bloqueado desde o início do mês foi finalmente liberado.

Com isso, a ligação entre Caxias do Sul (Serra) e a Estrada do Mar (ERS-389), em Curumim, está restabelecida. A rodovia, utilizada como opção no deslocamento entre a Serra e Porto Alegre, estava fechada desde a noite de segunda (13), devido a uma queda de barreira no quilômetro 87.

Os motoristas ainda precisam de atenção ao circular pelo quilômetro 83, também em São Francisco de Paula, onde o trânsito está em meia pista. Além disso, o Daer pede que os motoristas sigam em atenção na região de Vila Seca, em Caxias, onde um novo deslizamento na madrugada de segunda-feira rompeu pela segunda vez a adutora de água tratada do sistema Marrecas. Por conta disso, a rodovia está em meia pista no quilômetro 158.