Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente na tarde de terça-feira (31/10), cinco pessoas foram presas durante ação em Santo Antônio da Patrulha. Após informações, os Policiais Militares (PMs) passaram a monitorar um endereço na localidade de Barro Vermelho, suposto local utilizado como ponto de tráfico.

Durante a ação, os brigadianos avistaram um homem que, ao perceber a presença dos PMs, se livrou de uma pistola, à qual seria recuperada posteriormente. Já dentro da casa, estavam outros três indivíduos, além de uma mulher. As pessoas, todas com antecedentes, têm entre 22 e 51 anos de idade, sendo as cinco, naturais de Pelotas (no Sul do Estado), e pertencentes a um grupo criminoso.

No local foram apreendidos: outra pistola, munições, carregadores, 728 pedras de crack, uma balança de precisão, quatro máquinas de cartão quatro celulares, 125 reais em dinheiro, além de um automóvel Fiat Idea (com placas de Novo Hamburgo) e uma motocicleta Biz/ILM (com placas de Parobé).

Diante da situação, os cinco criminosos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.