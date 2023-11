Uergs abre inscrições para Doutorado em Educação

Tiveram início na quarta-feira (1), as inscrições para o curso de Doutorado em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), primeiro curso de Doutorado da instituição de ensino. As aulas acontecerão no Campus Litoral Norte, em Osório, tendo início no primeiro semestre de 2024.

Ao todo, serão ofertadas 14 vagas, sendo 12 de ampla concorrência e duas vagas para Política de Ações Afirmativas. A seleção de candidatos terá duas etapas: na primeira, será aplicada uma prova escrita de caráter eliminatório. Já na segunda fase, ocorrerão as avaliações dos currículos e as defesas dos anteprojetos de pesquisa. As inscrições seguirão até 23 de novembro e podem ser realizadas no seguinte endereço eletrônico: www.proppg.uergs.edu.br, onde também está disponível o edital do processo seletivo.