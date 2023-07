Traficante é preso no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (28), um homem foi preso em Capão da Canoa. Segundo a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um veículo estaria distribuindo drogas no município.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) flagram o automóvel suspeito, Fiat Pálio, trafegando no bairro Capão Novo e tentaram a bordá-lo. Porém, o condutor do carro, de 27 anos, não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Os brigadianos seguiram em perseguição, até que o criminoso acabou perdendo o controle da direção e se chocou contra um poste.

O homem estava carregando uma pistola nove milímetros, com 11 munições, além de um carregador, 10 porções de cocaína, três porções de maconha, uma balança de precisão, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.