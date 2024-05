Tramandaí recebe 134 toneladas de doações

Os donativos para as famílias afetadas pela enchente no Estado não param de chegar no Litoral Norte gaúcho. No final de semana, quatro caminhões com doações vindas do Paraná chegaram a Tramandaí. A carga foi entregue no Centro Municipal de Eventos da cidade. Ao todo, 134 toneladas de roupas, agasalhos e alimentos foram entregues. O material será distribuído cidades mais atingidas, como Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo e Viamão, além de municípios da região que estão recebendo os desabrigados, como são os casos de Cidreira e Imbé, assim como a própria Tramandaí.