Três pessoas são presas com cerca de 600 quilos de drogas

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária de Federal (PRF) e a Polícia Civil (PC) realizada na madrugada de segunda-feira (13), terminou com a apreensão de 551 quilos de maconha. A droga foi encontrada durante abordagem a dois veículos que trafegavam pela BR-101, em Osório.

Um dos automóveis, um Voyage, estava sendo conduzido por uma mulher, de 46 anos. No porta-malas e nos bancos do carro foram encontrados 547 tabletes de entorpecentes. Já no outro veículo, um Etios, estavam dois homens, de 30 e 46 anos, respetivamente. Durante a abordagem, foi confirmada a relação entre as três pessoas.

O trio é natural do RS e possui diversos antecedentes por diferentes crimes. De acordo com a PC, os criminosos vinham de Ponta-Porá (MS) e iriam entregar o material ilícito na região Metropolitana do Estado. Além disso, o delegado André Sesti Diefenbach, também informou que parte da carga seria destinada a Santa Maria (na região Central do RS), cidade natal de um dos presos. Diante dos fatos, todos foram detidos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.