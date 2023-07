Termômetro do Bem arrecada mais de 3,4 mil peças de roupa

O Termômetro do Bem, Campanha realizada pela Sicredi Caminho das Águas, foi um sucesso. A ação, realizada entre 21 de maio e 19 de junho, mobilizou associados, colaboradores e comunidades para a doação de roupas. As entregas foram feitas diretamente em uma das 33 agências espalhadas por municípios dos Vales do Paranhana e Sinos, além do Litoral Norte gaúcho, como foi o caso de Osório.

No final, foram arrecadas mais de 3,4 mil peças de roupa, cerca de 800 a mais que em 2022. Entre os itens doados, estão roupas, agasalhos, cobertores, mantas e sapatos que vão ajudar a aquecer um pouco o inverno e o coração de quem precisa. Vale ressaltar que todas as doações já foram entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade e famílias atingidas pelo ciclone extratropical.